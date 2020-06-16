Программиста Лисова доставили в аэропорт Нью-Йорка для депортации в Россию

Россиянина Станислава Лисова, приговоренного в ноябре 2019 года американским судом к четырем годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, доставили в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди для депортации в Россию.

Около 23.00 мск Лисов в сопровождении двух представителей иммиграционной службы США был доставлен в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из центра временного содержания лиц в штате Пенсильвания. За процессом депортации россиянина наблюдали сотрудники Генерального консульства России в Нью-Йорке. Станислав Лисов будет посажен на вывозной рейс «Аэрофлота», вылетающий в Москву в 19.20 по времени восточного побережья США (02.20 мск 17 июня), передает ТАСС.

Напомним, 13 января 2017 года Лисов был задержан в Испании по запросу ФБР. Власти США подозревали программиста в разработке банковского вируса. В феврале 2018 года россиянина экстрадировали из Испании в США, а в ноябре 2019 года Лисова приговорили к четырем годам заключения.

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