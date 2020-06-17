Арбенина призвала прекратить «мусолить» и «порицать» Ефремова

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США

Американская система ПРО японцам не очень понравиласьФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
США судорожно ищут объяснения крайне странному, с их точки зрения, поведению Японии. Премьер Синдзо Абэ бросил личный вызов Дональду Трампу, отказавшись от важнейшего военно-политического совместного с США проекта, размещения наземной системы ПРО. Что послужило причиной такого решения – и почему от него выиграют и Китай, и Россия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Государственный суверенитет должен быть конституционно оформлен

Рифат Шайхутдинов, председатель Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа»
После самоликвидации политической монополии КПСС и вызванного этим крушения СССР, российское народное государство, созданное коммунистами и беспартийными, выжило и, несмотря на все трудности и проблемы, смогло обеспечить и выживание нас как народа. Подробности...

Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Победа Байдена приведет к консолидации вокруг куда более правого, чем Трамп, кандидата. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...
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              Арбенина призвала прекратить «мусолить» и «порицать» Ефремова

                 17 июня 2020, 20:48
              Фото: Агентство «Москва»
              Текст: Елизавета Булкина

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              Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала проявить сострадание к устроившему ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову.

              «Тот случай, когда сказать – равно присоединиться к хору, танцующему на костях, а промолчать – уже малодушие. Опомнитесь, ребята, мы – толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить, хватит порицать, хватить морализировать. В этой истории ужасно все, и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и, как следствие, человека. Семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу, в то время как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери. Толпа журналистов, выполняющих свою работу, те, кто видел, что происходит с Мишей и ничего не делал, те, кто с ним пил», – написала она в своем Instagram.

              «Все это одинаково мерзко, но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты. Камня не брошу в актера Ефремова, любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием (слава Богу еще не посмертно). Камня не брошу и в человека Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство. Вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии, пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого, пожалею всех не притворно, а глубоко страдая. И свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова, на которой кровь теперь во веки веков, и не смыть ее ни тюрьмой, ни сумой», – добавила исполнительница. 

              На ваш взгляд

               
              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?



              Обсуждение: 137 комментариев

              «В этой истории уже сказано все кроме одного: а мы с вами сами то без греха? Мы никогда [не] напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И может быть мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так может быть нам просто повезло не дойти до той черты, за которой смерть? Но, повторюсь, от сумы да тюрьмы не зарекайся. Будем людьми, наконец, и будем честны в первую очередь перед собой и своим Богом, и скажем Ему спасибо за то, что вовремя нас остановил в нашем личном безумии, и помолчим наконец», – заключила Арбенина.

              Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Артиста поместили под домашний арест как минимум до 8 августа.

              Через несколько суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

              Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие погибшего отказываются от материальной помощи Ефремова.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок.

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