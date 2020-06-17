Арбенина призвала прекратить «мусолить» и «порицать» Ефремова

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала проявить сострадание к устроившему ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову.

«Тот случай, когда сказать – равно присоединиться к хору, танцующему на костях, а промолчать – уже малодушие. Опомнитесь, ребята, мы – толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить, хватит порицать, хватить морализировать. В этой истории ужасно все, и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и, как следствие, человека. Семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу, в то время как тело близкого еще не остыло в земле, и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери. Толпа журналистов, выполняющих свою работу, те, кто видел, что происходит с Мишей и ничего не делал, те, кто с ним пил», – написала она в своем Instagram.

«Все это одинаково мерзко, но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты. Камня не брошу в актера Ефремова, любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него, гоняя по телеку фильмы с его участием (слава Богу еще не посмертно). Камня не брошу и в человека Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство. Вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии, пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого, пожалею всех не притворно, а глубоко страдая. И свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова, на которой кровь теперь во веки веков, и не смыть ее ни тюрьмой, ни сумой», – добавила исполнительница.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



«В этой истории уже сказано все кроме одного: а мы с вами сами то без греха? Мы никогда [не] напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И может быть мы не знаем, что такое похмелье и отходняк? Будем честны: знаем. Так может быть нам просто повезло не дойти до той черты, за которой смерть? Но, повторюсь, от сумы да тюрьмы не зарекайся. Будем людьми, наконец, и будем честны в первую очередь перед собой и своим Богом, и скажем Ему спасибо за то, что вовремя нас остановил в нашем личном безумии, и помолчим наконец», – заключила Арбенина.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Артиста поместили под домашний арест как минимум до 8 августа.

Через несколько суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие погибшего отказываются от материальной помощи Ефремова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок.

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