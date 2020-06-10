Каковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок?

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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

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Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

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У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

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В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

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              Каковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок?

              		   10 июня 2020, 16:40
              Фото: Максим Блинов/РИА Новости

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              Короткий ответ таков. Статистика показывает, что шансы эти довольно велики, и многое зависит от того, как виновный в пьяном ДТП покажет себя и перед следствием, и в глазах близких погибшего по его вине человека.

              ДТП, в которое попал актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве, оказалось смертельным, а в крови артиста экспертиза обнаружила около двух промилле алкоголя. Все это привело к единственно возможной в такой ситуации статье обвинения – 264-й УК РФ. К четвертой ее части, касающейся смертельных аварий, в которых один из водителей был пьян.

              В случае со знаменитым артистом все вполне однозначно – видеозапись подтверждает, что ДТП произошло по его вине. Автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную и вылетел на встречную полосу, где столкнулся со спокойно ехавшей в своем ряду «Ладой». Так что если статью Ефремову не переквалифицируют (например, на фоне возможной невменяемости в момент ДТП), то ему придется иметь дело все же с 264.4 УК РФ. 

              А статистика по ней такова. В 2018-2019 годах 8,8 тыс. человек в России получили обвинение по статьям 264.3-264.4. Осудили в итоге 73% из них – 6,5 тыс. человек. 

              Далее. Из этих шести с половиной тысяч 1797 человек – примерно треть – осудили по части четвертой, то есть за пьяное ДТП со смертельным исходом. Но обвинительный приговор не обязательно означает лишение свободы – кого-то просто лишили прав, кого-то отправили на лечение и так далее. Но таких все же меньшинство – 85% (1524 человека) услышали приговор «лишение свободы».

              Но срок лишения свободы может быть как реальным, так и условным, то есть человеку не придется отправляться в колонию. Согласно все той же статистике Верховного суда, из 6,5 тыс. осужденных по России условный срок получили примерно 40% – 2,5 тыс. человек. То есть чуть меньше чем в каждом втором случае осужденный избегал поездки в колонию.

               

              Но на самом деле здесь все не так однозначно, ситуация может отличаться в зависимости от региона. Курс правительства в России уже давно направлен на борьбу с пьяными водителями, и наказания за ДТП, особенно смертельные, только ужесточают. Суды идут в том же фарватере – в отдельных регионах им даже периодически рекомендуют «не увлекаться» условными сроками. И где-то статистика соответствует, а где-то нет. В Амурской области, например, всего 9% сроков по четвертой части 264-й статьи – условные. В Иркутской же несколько лет назад меньшинство было у реальных сроков – всего 40% против 60% условных.

              «По моим наблюдениям, в подобных делах примерно половине обвиняемых дают условный срок», – говорит столичный автоюрист Сергей Радько. Он добавляет, что многое зависит от индивидуальных особенностей дела: «То есть кто такой подсудимый, как он загладил свою вину перед пострадавшими, насколько он готов раскаяться».

              В Уголовном кодексе есть несколько статей, касающихся смягчения наказания – и условный срок как раз обычно является результатом их применения. Это статьи 61, 62 и 64. Там стандартный набор факторов: признание вины, наличие несовершеннолетних детей или родственников на иждивении, сотрудничество со следствием, состояние здоровья, тяжелое жизненное положение, добровольное возмещение морального и имущественного вреда потерпевшему или его представителям и так далее. В общем, если человек был максимально открыт и перед следствием, и перед потерпевшими, постарался возместить им ущерб, то шансы на условный срок сильно возрастают.

              Роль примирения сторон здесь не так важна, как может показаться на первый взгляд. Примирение может привести к закрытию дела, но как смягчающее обстоятельство его суды обычно не рассматривают. И слова жены погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова: «Я не хочу никакой мировой, пусть сядет», по большому счету имеют мало смысла (о чем, опять-таки, говорит статистика Верховного суда). Из 8,8 тыс. дел по статьям 264.3 и 264.4 почти 20% прекратили в связи с тем, что виновник и пострадавшие пошли на мировую. Но это сводные данные по третьей и четвертой частям, а третья, в отличие от четвертой, не предусматривает алкогольного опьянения или побега с места ДТП. 

              А в случае с 264.4 шансы на то, что судья удовлетворит ходатайство о прекращении дела из-за примирения, крайне малы. Настолько, что в московских судах в 2019 году из 162 заведенных дел только одно закрыли в связи с мировой. И у этого даже есть объяснение – сейчас судебная практика такова, что примирение сторон разрешается лишь при соблюдении статьи 15.6 УК РФ, то есть если преступление было средней тяжести. А пьяное, да еще и смертельное ДТП, сейчас проходит по категории тяжких, а с момента обновления законодателями 264-й статьи в 2019 году – даже особо тяжких. Некоторые юристы пытаются бороться, но статистика приговоров показывает, что в большинстве случаев это бесполезно. 

              А вот что действительно имеет значение при выборе приговора – это мнение потерпевших.

              То есть не столь важно, пойдет ли виновник ДТП на мировую с близкими погибшего человека – суд все равно почти наверняка отклонит ходатайство. Важно то, удалось ли обвиняемому хоть как-то возместить ущерб и реабилитировать себя в глазах потерпевших.

              «Cуд очень часто у них (родственников) выясняет, какую меру они считают адекватной. Они могут сказать, что виновник им все компенсировал, взял на обеспечение, возместил моральный ущерб, расходы на погребение, обязался в будущем содержать и так далее. И с учетом этого суд может принять решение», – говорит Сергей Радько.


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