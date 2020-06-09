Ефремов признал себя виновным в ДТП

Актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы признал себя виновным, заявил адвокат артиста.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

На уточняющий вопрос, признал ли Ефремов вину после ДТП, адвокат ответил утвердительно.

По его словам, допрос Ефремова не состоялся по техническим причинам, однако может состояться позднее.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.