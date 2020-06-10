Юрист рассказал, как психиатрическая экспертиза повлияет на дело Ефремова

Взгляд
10 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
Разделы

Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
Перейти а раздел…

Черные свергли белых с постамента за дело

Власти Антверпена после протеста чернокожих горожан демонтировали памятник бельгийскому королю Леопольду IIФото: BART BIESEMANS/Reuters
Европа и Америка прощаются с памятниками, некоторые из которых простояли веками: протесты чернокожих заставляют западный мир переоценивать свое прошлое. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять монументов − жертв «черного бунта» и выяснила, что в ряде случаев эта «борьба с расизмом» имеет двойное дно. Более того, текущие события могут нанести серьезный удар по единству США и Евросоюза. Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...

Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Проблема расизма в России

    Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

    Революция в США отменяется

      Перейти а раздел…

      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
      Подробности...

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

          Как вы оцениваете экологическую ситуацию в месте своего проживания?
          • Отличная

          • Хорошая

          • Удовлетворительная

          • Плохая

          • Ужасная

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Юрист рассказал, как психиатрическая экспертиза повлияет на дело Ефремова
              На джип Ефремова выписано 155 штрафов на сумму 275 тыс. рублейПолитолог: Румыния в отношениях с Россией пошла по польскому путиУмер сатирик Анатолий ТрушкинПредсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ
              ГИБДД решила использовать новый метод проверки водителей на трезвостьОбвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатантаПесков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад ПобедыПротив Порошенко возбудили уголовное дело
              Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах КокшеноваЭксперт оценил слова Саакашвили о скором распаде УкраиныСбивший людей на тротуаре полицейский задержан в ВоронежеВ полиции ХМАО объяснили грубое задержание загорающих девушек

              Главная тема


              Черные свергли белых с постамента за дело

              громкое дело


              МВД опровергло слухи вокруг ДТП с Ефремовым

              «никогда не пил в одиночку»


              Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

              авиакатастрофа в донбассе


              В Нидерландах не нашли подтверждения причастности Украины к сбитому МН17

              Видео

              трагедия в центре Москвы


              Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

              Экономический кризис


              Рецессия в США напоминает Великую депрессию

              борьба с вирусом


              Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас

              гражданская авиация


              «Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?

              Юрист рассказал, как психиатрическая экспертиза повлияет на дело Ефремова

                 10 июня 2020, 13:46
              Фото: пресс-служба Таганского суда/РИА «Новости»
              Текст: Татьяна Косолапова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Результаты психолого-психиатрической экспертизы могут полностью освободить от ответственности актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, если она признает, что на момент аварии он был невменяем, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

              Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, что привело к ДТП с смертельным исходом. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Чтобы установить психологические особенности, психическое состояние обвиняемого и мотивы действий, ему планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

              «Эта экспертиза может повлиять на дело Ефремова довольно кардинально, потому что если есть данные о том, что виновный в момент совершения преступления был невменяем, то все может кончиться тем, что его, например, отправят на принудительное лечение без назначения наказания. Он может быть признан страдающим каким-либо заболеванием, не исключающим вменяемость, и тогда наказание будет назначено одновременно и амбулаторно, вместе со стационарным лечением у психиатра», – говорит Радько.

              Юрист также добавил, что для данной экспертизы есть все основания, так как ранее было установлено, что в крови обвиняемого был обнаружен не только алкоголь, но и наркотики. Из этого следует, что человек был под воздействием очень серьезных препаратов, в связи с чем и возник вопрос о его вменяемости.

              В целом условный срок для Ефремова не исключен, говорит Радько. Статистика здесь отчасти может говорить в его пользу. «По моим наблюдениям, в подобных делах примерно половине обвиняемым дают условный срок. То есть все, конечно, зависит от индивидуальных особенностей дела. То есть кто такой подсудимый, как он примирился или загладил свою вину перед пострадавшими, насколько он готов раскаяться. Поэтому шансы вполне реальные. Я думаю, что, хоть актеру и дадут срок пять лет, предполагаю, что он будет условным», – считает Радько.

              Ранее известные адвокаты начали публично отказываться брать дело Ефремова. Позже в беседе с газетой ВЗГЛЯД заслуженный юрист Российской Федерации Генри Резник объяснил, что данной категорией дел занимаются транспортники, а те правозащитники, к которым обращался Ефремов, другой специализации.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............