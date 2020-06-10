Юрист рассказал, как психиатрическая экспертиза повлияет на дело Ефремова

Результаты психолого-психиатрической экспертизы могут полностью освободить от ответственности актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, если она признает, что на момент аварии он был невменяем, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, что привело к ДТП с смертельным исходом. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Чтобы установить психологические особенности, психическое состояние обвиняемого и мотивы действий, ему планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Эта экспертиза может повлиять на дело Ефремова довольно кардинально, потому что если есть данные о том, что виновный в момент совершения преступления был невменяем, то все может кончиться тем, что его, например, отправят на принудительное лечение без назначения наказания. Он может быть признан страдающим каким-либо заболеванием, не исключающим вменяемость, и тогда наказание будет назначено одновременно и амбулаторно, вместе со стационарным лечением у психиатра», – говорит Радько.

Юрист также добавил, что для данной экспертизы есть все основания, так как ранее было установлено, что в крови обвиняемого был обнаружен не только алкоголь, но и наркотики. Из этого следует, что человек был под воздействием очень серьезных препаратов, в связи с чем и возник вопрос о его вменяемости.

В целом условный срок для Ефремова не исключен, говорит Радько. Статистика здесь отчасти может говорить в его пользу. «По моим наблюдениям, в подобных делах примерно половине обвиняемым дают условный срок. То есть все, конечно, зависит от индивидуальных особенностей дела. То есть кто такой подсудимый, как он примирился или загладил свою вину перед пострадавшими, насколько он готов раскаяться. Поэтому шансы вполне реальные. Я думаю, что, хоть актеру и дадут срок пять лет, предполагаю, что он будет условным», – считает Радько.

Ранее известные адвокаты начали публично отказываться брать дело Ефремова. Позже в беседе с газетой ВЗГЛЯД заслуженный юрист Российской Федерации Генри Резник объяснил, что данной категорией дел занимаются транспортники, а те правозащитники, к которым обращался Ефремов, другой специализации.