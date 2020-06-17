Турция отказалась поддерживать новый план НАТО по «сдерживанию» России на Балтике

Турция продолжает блокировать принятие нового плана Североатлантического альянса по «сдерживанию» России на Балтике перед консультациями министров обороны стран НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в альянсе.

«Турция отказалась поддержать этот план, пока мы не признаем курдскую партию «Демократический союз» [PYD] и курдские Отряды народной самообороны [YPG] террористическими организациями», – приводит слова источника ТАСС.

Он добавил, что такая позиция «неприемлема, поскольку альянс должен продемонстрировать солидарность с восточноевропейскими государствами».

Сессия Североатлантического совета на уровне министров обороны НАТО начнется в среду во второй половине дня в формате видеоконференции и продлится два дня.

Напомним, в декабре прошлого года главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики. В итоговом заявлении НАТО постановило, что угрозами объединению являются «агрессивные действия» России и международный терроризм.

Анкара отказалась поддерживать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют угрозу для национальной безопасности Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО.