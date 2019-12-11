Турция поставила НАТО ультиматум

Анкара не поддержит план Североатлантического альянса по защите стран Балтии, пока НАТО не примет план защиты Турции от террористической угрозы, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы вынуждены были заблокировать решение по Балтике. И наш план, и балтийский план ждут одобрения. Пока не будет одобрен наш план, другой тоже не будет одобрен. Оба плана должны быть одобрены одновременно. У НАТО есть обязанность защищать Турцию так же, как и Балтику», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ahaber.

Он добавил, что безопасность Турции не менее важна безопасности стран Балтии.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне в начале декабря обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки Альянсом ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов, которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.