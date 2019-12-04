В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики

Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.

«Важно, что сегодня все страны согласились с представленными планами. Это доказывает то, что мы способны добиваться результатов, принимать решения и продвигаться вперед», – отметил Столтенберг, передает ТАСС.

Турция приняла решение одобрить план НАТО по защите Прибалтики и Польши, об этом сообщила канцелярия литовского президента.

«Одобрение плана НАТО по обороне было одним из наиболее актуальных вопросов для Литвы, который был решен во время встречи. В ходе встречи глав наших стран с президентом Тайипом Эрдоганом достигнута договоренность о том, что Турция поддержит оборонные планы для Балтии и Польши», – говорится в сообщении.

На встрече также были президенты Латвии и Эстонии Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд, а также премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

В итоговом заявлении НАТО постановило, что угрозами объединению являются «агрессивные действия» России и международный терроризм.

В ходе саммита альянс также утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности НАТО.