Ученые обнаружили мощную защиту от коронавируса

Ученые университетского медицинского центра Амстердама обнаружили, что у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, обеспечивающие мощную защиту от повторного заражения.

В частности, исследователи нашли два протеина, способных помочь в разработке долгожданного лекарства от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Эти новые антитела в сотню раз сильнее, чем антитела, которые уже были раньше», – заявила глава исследования доктор Марит ван Гилс.

Отмечается, что если антитела более сильные, это значит, что для эффективного лечения их требуется меньше, а значит, лекарство из них будет дешевле производить.

«Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты», – сказала она.

Теперь ученым предстоит протестировать антитела лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях.

Доктор ван Гилс надеется, что тестирование на людях может стартовать в начале следующего года. После этого можно будет приступить к масштабному производству.

Ранее молекулярные биологи из США выяснили, что самая распространенная мутация коронавируса улучшает его заразность от 2,5 до 8 раз.

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