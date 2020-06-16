В ОП рассказали о работе по контролю за голосованием по Конституции

Общественная палата России сотрудничает с 18 политическими партиями и с более 1,4 тыс. общественными организациями для контроля за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

«С 18 политическими партиями подписали соответствующее соглашение, на сегодняшний день по всей стране более 1400 общественных организаций участвуют в работе по контролю за организацией общероссийского голосования», – рассказала Михеева на онлайн-конференции на тему «Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в конституцию».

На недавней встрече с политическими партиями, как напомнила секретарь ОП, была заключена договоренность о том, что специальные эксперты будут отслеживать информацию, которая распространяется в связи с предстоящим голосованием, передает РИА «Новости».

«Наши эксперты будут, конечно же, следить за тем, чтобы эта информация была достоверной… Сегодня, конечно же, мы понимаем, что самое лучше средство для того, чтобы противодействовать распространению ложной информации, – это информационная открытость. Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения», – добавила Михеева.

Огромное количество фейков по поводу предстоящего плебисцита распространяется не только через мессенджеры или группы в социальных сетях, но и через прозападные СМИ. Об этом, как сообщает «Ридус», заявил глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам Малькевича речь идет в основном о порталах «Радио Свобода». «В среднем на тему Конституции на этих ресурсах выходит до 10 материалов в день. И всё бы ничего, но только публикуют они, как правило, фейки. Например, некое НКО-иноагент инициирует фейк. Потом «Радио Свобода» берет этот фейк, подкрепляет его комментарием ручного эксперта, пишет материал и распространяет в Сети. На работу «Радио Свобода» в России выделяется порядка одного миллиарда рублей в год. Еще один миллиард тратится на работу НКО, — пояснил Малькевич.

Выявлением недостоверной информации о голосовании занимаются также волонтеры из Лиги безопасного интернета.

«Добровольцы мониторят в ежедневном режиме различные группы в соцсетях и СМИ. Самый ответственный этап нашей работы — проверка информации на достоверность и поиск опровержения. Кроме того, волонтер имеет возможность напрямую связаться с тем или иным органом власти и проверить опубликованные сведения», — рассказала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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