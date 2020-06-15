Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в 20 раз

По сравнению с серединой марта уровень циркуляции коронавируса среди населения снизился в Москве в 20 раз, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Ключевой параметр, который ускользнул из официальной статистики – это циркуляция вируса. Не число инфицированных, а циркуляция вируса. [Циркуляция] с момента тысячного пациента в Москве, это середина марта, до настоящего момента снизилась в разы, порядка в 20 раз», – приводит его слова ТАСС.

В настоящий момент этот показатель по Москве составляет менее 1%, что говорит о стабилизации ситуации в столице, добавил Горелов.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания.