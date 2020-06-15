В России подтвердили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1359, Подмосковье – 689, Санкт-Петербурге – 252.

Всего в стране выявлены 537 тыс. 210 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 284 тыс. 539 человек, из них 4489 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 143 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 7091 человек.

Накануне, 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8835. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 589.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.