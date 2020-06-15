Власти Пекина оценили угрозу после новой вспышки COVID-19

Правительство Пекина признало очень высоким риск распространения коронавируса в китайской столице из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города, заявил глава пресс-службы пекинского правительства Сюй Хэцзянь.

Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры, проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник инфекции, а также протестируют людей в очаге заражения и соседних районах, передает РИА «Новости».

Представители правительства Пекина также сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 тыс. 499 человек, анализы 59 оказались положительными. В общей сложности в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

В понедельник в городе Баодин с населением 11 млн человек в провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на пекинском оптовом рынке ввели военное положение.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не зарегистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже на 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

Руководство рынка до этого распорядилось провести тестирование у всех работников. Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки.