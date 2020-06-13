В Норфолке демонтировали статую военнослужащего армии конфедератов

В центре города Норфолк (штат Вирджиния) демонтировали статую военнослужащего армии Конфедерации времен Гражданской войны в США, сообщает издание The Virginian-Pilot.

Издание отмечает, что власти Норфолка в течение многих лет обсуждали возможность демонтажа монумента и решили сделать это сейчас, чтобы участники протестов не получили травмы при попытке снести статую самостоятельно, передает ТАСС.

«Это похоже на игру в шахматы. <...> Это последняя фигурка на доске», – приводит издание слова местного жителя Джонатана Рамиреса, наблюдавшего за процессом.

Памятник, установленный в 1907 году, символизировал собирательный образ солдата армии конфедератов, в американской культуре именуемый Джонни Рэбом. При сносе статуи был использован строительный кран.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Напомним, в начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. В штате также была снесена статуя погибшим солдатам Конфедерации.

Позже спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.

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