Вирусолог назвал сроки завершения первой волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна, заявил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Ученые из Российского химико-технологического университета им. Менделеева составили математические модели распространения COVID-19 в мире. По этим подсчетам, пандемия в большинстве стран, в том числе в России, завершится в конце июля. Альштейн, согласился с этими предположениями.

«Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля-начале августа. На это похоже. Хотя сказать с полной уверенностью нельзя. Я не знаю, насколько точны прогнозы, составлены математиками, это не такая простая вещь: здесь просто математически подойти недостаточно», – заявил Альштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом, по его словам, вторая волна коронавируса неизбежна.

«По-видимому, когда число инфицированных в такой стране как наша упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии. При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным. Вторая волна неизбежна. Она может быть уже осенью, может быть зимой. Вирус никуда не денется. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко», – добавил Альштейн.

Вирусолог заявил, что для победы над COVID-19 нужны серьезные изменения в его структуре, в том числе с помощью вакцины.

За минувшие сутки в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 511 тыс. 423 случаев заболевания.