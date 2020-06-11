Ворвавшийся к генпрокурору Порошенко «забыл» украинский язык

Бывший президент Украины Петр Порошенко, ворвавшись в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой, внезапно «забыл» украинский язык и перешел на русский.

На опубликованном на YouTube видео зафиксировано, как бывший лидер Украины вступает в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент ведет на повышенных тонах.

Порошенко и группа народных депутатов фракции «Европейская солидарность» в среду пришли в офис генерального прокурора, куда бывшего главу государства вызвали на допрос. Изначально охрана не хотела пускать Порошенко и депутатов в кабинет Венедиктовой, но позже им удалось войти и встретиться с генпрокурором, передает РИА «Новости».

Венедиктова, в свою очередь, обвинила Порошенко и других депутатов от партии «Европейская солидарность» в давлении.

Перед этим следователи вручили экс-президенту письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по делу о предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. После этого генпрокуратура Украины потребовала ареста Порошенко.