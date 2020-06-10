Соратник Порошенко призвал к ядерной атаке на Будапешт и Москву

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом создать ядерные бомбы для возможного удара по Москве, Санкт-Петербургу и Будапешту.

Он предложил Зеленскому поручить «Энергоатому» совместно с НИИ Украины срочно создать 100-150 атомных зарядов и «грязных бомб» для «сдерживания внешнего агрессора». По мнению Билана, боеголовки с ядерной начинкой нужно навести на Венгрию и Россию, а «грязные бомбы» передать ДРГ из числа добровольцев и волонтеров с приказом привести в боевую готовность возле военных объектов Будапешта, Петербурга и Москвы, говорится в обращении депутата, опубликованном в его Facebook.

Он заявил, что поводом для обращения стала инициатива МИД по созданию в Закарпатье венгерского района с центром в городе Берегово. Билан считает, что вслед за этим таких же уступок потребует Румыния, а Россия якобы «открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей».

Он решил созвать в Тернопольском горсовете внеочередную срочную сессию по его инициативам.

В марте замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил сожаление, что у Украины нет «атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву».