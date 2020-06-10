Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков этапирован в Петербург по делу Старовойтовой

Лидер «тамбовской» ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург из колонии под Кировом, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Барсукова доставили в Петербург. Это связано с расследованием дела Старовойтовой», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Барсукова (Кумарина) к 24 годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества.

В 2016 году Петербургский городской суд приговорил Барсукова (Кумарина) к 23 годам лишения свободы с учетом прежде назначенных сроков за покушение на убийство владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» и убийство одного из его охранников. До этого Барсуков восемь лет находился в СИЗО, а ранее был приговорен за рейдерство и вымогательство.

В декабре Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требование прокуратуры вернуть это дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Прокуратура Центрального района Петербурга подала апелляцию после того, как Куйбышевский районный суд ранее вернул генеральному прокурору уголовное дело в отношении Барсукова (Кумарина) и других восьми фигурантов из-за того, что в обвинительном заключении не было указано место совершения преступления – создания преступного сообщества. Куйбышевский районный суд в декабре повторно зарегистрировал уголовное дело.

Барсукова называют главарем тамбовской ОПГ, которая считается одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990–2000-х годов. Известно, что она была создана в конце 80-х из молодых спортсменов, преимущественно из Тамбовской области. Позже «тамбовцы» примкнули к Великолукской ОПГ – одной из самых сильных в Петербурге на тот момент – и под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Потом тамбовская ОПГ отделилась и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.