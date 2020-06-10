В России начался выпуск нового препарата против коронавируса на основе плазмы крови

Холдинг «Нацимбио» Ростеха и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о реализации совместного проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19.

Препарат «БиоГам» успешно прошел первую фазу клинических испытаний.

«Партнерство РФПИ и холдинга «Нацимбио» предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию», – передает ТАСС текст сообщения Ростеха и РФПИ.

Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации препарата, отмечается в релизе.

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, после регистрации препарата Ростех готов начать его выпуск на четырех площадках – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.

В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал производство препаратов на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, одним из перспективных направлений терапии, которое РФПИ планирует развивать в России совместно с «Нацимбио».

Напомним, 5 июня Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС.

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