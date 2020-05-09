Президент Польши подписал закон о голосовании на выборах по почте

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о заочном голосовании на выборах главы государства, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

Закон уже вступит в силу, передает РИА «Новости».

Напомним, из-за споров о том, когда и как проводить президентские выборы, в подвешенном состоянии оказалась судьба всей правящей коалиции, сформированной в парламенте Польши.

В апреле закон был принят Сеймом Польши, но в мае Сенат отклонил проект. В итоге Сейм все же преодолел вето Сената.

Политолог Станислав Стремидловский заявил газете ВЗГЛЯД, что раскол в правящей коалиции Польши стал почти неизбежным.

Закон о заочном голосовании – по почте – объяснили эпидемией коронавируса.