Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Шойгу подчеркнул, что 75 лет назад «советский народ и воины Красной Армии разгромили войска немецко-фашистских захватчиков», продемонстрировав «беспримерный героизм и несокрушимость духа» и «преодолев тяжелейшие испытания», сообщается на сайте ведомства.

До сих пор «в каждом доме помнят и ценят великий подвиг», заявил он.

Министр отметил, что «особых слов благодарности» заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, которые стали «образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».

Шойгу заверил, что новое поколение военных «продолжает традиции предшественников-победителей» и «с честью выполняет свой долг».

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим праздником!» – заявил глава военного ведомства России, пожелав «крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя Родины».

Он приказал 9 мая в 22.00 произвести артиллерийские салюты в городах России.

Напомним, Россия начала праздновать День Победы – на Камчатке на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России и атомных подводных крейсерах из состава подводных сил Тихоокеанского флота подняли государственные флаги.

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