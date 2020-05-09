Празднование Дня Победы началось в России

Россия начала праздновать День Победы – на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России и атомных подводных крейсерах из состава подводных сил Тихоокеанского флота подняли государственные флаги.

В ОКВС сообщили, что «празднование началось на Камчатке с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях». После этого состоялся «вынос боевых знамен частей и соединений», а также «торжественный марш личного состава в пунктах постоянной дислокации», передает ТАСС.

Позднее пройдет возложение венков к монументам погибших в годы Великой Отечественной войны и возложение венка на воду, а также воздушный парад. В параде примут участие сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.

После этого состоится акция «Бессмертный полк», а под окнами ветеранов выступят с песнями «фронтовые бригады». Завершится праздник салютом в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, 9 мая военный парад в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в несколько необычном формате – исключительно в воздушном.

Кроме того, на онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы».

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России». (www.polkrf.ru и www.polk.press).

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