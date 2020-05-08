Авиаэксперт выбрал наиболее вероятный прогноз по дате возобновления полетов

До тех пор, пока не виден конец эпидемии коронавируса, составлять прогнозы возобновления международного авиасообщения бессмысленно, но наиболее пока вероятна версия насчет апреля будущего года, заявил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров, комментируя предположения Национального рейтингового агентства.

Специалисты Национального рейтингового агентства полагают, что из-за ситуации с коронавирусом нового типа международные авиарейсы возобновятся не раньше сентября, а внутренние начнут восстанавливаться в начале лета. При худшем раскладе заграничные рейсы будут закрыты до конца года, а внутренние станут регулярными только с осени.

«Я думаю, что такой прогноз может дать сейчас каждый, но никто не может его как-то обосновать и гарантировать достоверность. Уверен, что люди, которые всю свою сознательную жизнь посвятили авиации, тоже вряд ли могут сейчас назвать точные даты. Пока мы не видим горизонта эпидемии – предположения делать бессмысленно», – говорит Гусаров.

В конце прошлого месяца в интервью владелец S7 Group Владислав Филев сказал, что ожидает возобновления международного авиасообщения не раньше апреля следующего года, чему склонен верить и эксперт. «Этому прогнозу я доверяю больше, потому что Филев за два десятилетия выстроил одну из наиболее успешных авиакомпаний в стране, а значит, вероятно, прекрасно разбирается и чувствует все течения внутри авиаотрасли и в целом рынка», – считает Гусаров.

Он также объясняет, что все прогнозы напрямую зависят от специалистов Минздрава и правительства: когда сообщат сроки окончания эпидемии и открытие авиасообщения, тогда уже можно будет строить какие-либо предположения. Гусаров подчеркивает, что даже после открытия границ нет никакой гарантии, что международные рейсы стабилизируются, так как пассажиры будут бояться летать, и кроме того, на спросе скажется падение доходов людей.

В конце апреля первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что как только возобновятся авиарейсы, пассажиры будут обязаны носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Он также уточнил, что авиаперевозки возобновятся не раньше конца мая.