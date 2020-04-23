Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Основной владелец S7 Владислав Филев рассказал, что международное авиасообщение будет возобновлено только в апреле 2021 года. По его мнению, более раннему открытию полетов помешает вторая волна коронавируса.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей: мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства (по запрету полетов)», – передает «Коммерсант» слова Филева.

«Поэтому, думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», – сказал он.

Филев считает также, что в результате пандемии пассажирские авиаперевозки в России сократятся в два раза.

«По моему прогнозу, пассажиропоток по окончании кризиса упадет примерно вдвое: со 120 млн до 60 млн пассажиров в год. Для сравнения: в 2012 году было перевезено 74 млн пассажиров. И тот, кто переживет кризис, тот и возьмет на себя то, что останется», – заявил он.

Филев отметил, что «в худшем сценарии» перевозки S7 могут упасть до менее 10 млн человек в год (в 2019 году группа S7 перевезла около 18 млн человек).

Он также сообщил, что в настоящий момент из 103 самолетов компании летает лишь 41.

«Но мы должны понимать, что этот 41 самолет в среднем летает один раз в день вместо пяти», – добавил Филев.

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