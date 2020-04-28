Для пассажиров самолетов введут новые требования из-за коронавируса

Пассажирам самолетов после возобновления авиарейсов необходимо будет соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«После возобновления авиасообщения пассажиры самолетов должны будут соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавируса, это наличие масок и перчаток», – пояснил Рязанский, передает РИА «Новости».

Он добавил, что для соблюдения социальной дистанции возможна уменьшенная рассадка на борту.

При этом пассажирский транспорт, в том числе авиация, сможет начать работу не раньше конца мая, отметил сенатор.

«После карантина с началом работы предприятий может быть задействован транспорт, касающийся логистики. Пассажирский транспорт, включая авиацию, может возобновить свою деятельность не раньше конца мая», – пояснил он.

Крупные культурные и спортивные мероприятия в стране могут отложить до середины лета, сказал Рязанский.

«После снятия карантина постепенно будут смягчаться ограничения на передвижение граждан, однако требования безопасности в связи с угрозой коронавируса должны сохраняться», – уточнил он.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая.