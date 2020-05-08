Новые схемы лечения COVID-19 начали прорабатывать в России

Новые схемы лечения коронавируса прорабатываются в России, заявил директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов.

«Мы прорабатываем новые схемы лечения и варианты применения различных групп лекарственных препаратов. Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики, что не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли», – сказал Камалов в интервью RT.

Он уточнил, что сейчас пробуют препараты, в основе которых лежит противовоспалительное действие.

«Очень многим пациентам требуется назначение антикоагулянтной терапии, направленной на разжижение крови, на недопущение образования тромбов и изменений в лёгочной ткани», – подчеркнул Камалов.



Кроме того, пациентам с выраженными изменениями легких понадобится серьезная программа реабилитации.

Он добавил, что коронавирус мутирует, сейчас вирусологи пытаются понять его природу.



«Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведет у того или иного человека», – сказал Камалов.

Он отметил, что для улучшения ситуации в России следует организовать массовое тестирование граждан, чтобы выявить тех, кто заражён, кто переболел бессимптомно и кто уже имеет иммунитет.

«Таким образом мы выделим группы людей, которые будут уже вне зоны риска. В первую очередь мы должны защитить врачей, которые работают в «красной зоне», тестировать их», – подчеркнул Камалов.

По его словам, общее число заболевших коронавирусом еще может продолжать расти в России.



«Мы уже потихонечку выходим на плато. Общее количество выявленных заболевших может расти, но это в первую очередь связано с увеличением объемов тестирования населения», – сказал Камалов.

За последние сутки в России выявлено 10699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выздоровели за сутки 2805 человек. Накануне, 7 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 231. Таким образом число новых случаев за сутки снизилось на 562.

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