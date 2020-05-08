Собраны высказывания оппозиционеров с критикой празднования Дня Победы

Авторы канала «Антипропаганда» на платформе «Яндекс. Дзен» собрали высказывания деятелей российской оппозиции, критикующих празднование Дня Победы.

«Российская оппозиция давно объединилась между собой ради критики 9 Мая. Пока люди ждут этого дня, поздравляют ветеранов и отмечают День Победы, либералы называют праздник «карикатурой», «днем чекистской колорадицы». Они считают, что в этот день нечего праздновать, а отмечать победу над врагом – пошло и постыдно. Единственное, что они разрешают – это скорбеть, но ни в коем случае не устраивать праздники, не рассказывать детям о подвиге прадедов и не надевать георгиевские ленты», – пишут авторы канала «Антипропаганда» на «Яндекс. Дзен».

Так, Алексей Навальный в Twitter возмущался, что в его детстве парад на 9 Мая был каждый год, и это было «душевно», а сейчас – «помпезно». Раскритиковал он и георгиевскую ленточку, выступая категорически против ее связи с Победой.

Критикуют 9 Мая и его сторонники. Так, на канале Навальный Live День Победы назвали «отвратительным карикатурным мероприятием». А Геннадий Гудков в Twitter отказался называть 9 Мая Днем Победы, настаивая, что это день скорби и покаяния. Видимо «опытный политик совершенно не в курсе, что в России уже есть День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны», – отмечают авторы канала.

Его сын Дмитрий Гудков также заявил, что нельзя праздновать победу над врагом.

Активно выступает против Дня Победы и Любовь Соболь, которая в качестве своего достижения назвала отмену праздника перед 9 мая в детском саду у дочери. «Война и убийства – это плохо», считает Любовь, опуская тот факт, что именно благодаря празднованию Дня Победы дети и должны учиться на опыте прошлых поколений», – пишут авторы канала.

Критикует День Победы и эмигрировавший в Великобританию предприниматель Евгений Чичваркин, назвавший праздник «победобесием» и опубликовавший реабилитирующий нацизм стих крымско-татарской писательницы.

Актер Максим Виторган также считает, что 9 мая «нам праздновать нечего». В то же время журналист Божена Рынска не понимает, зачем нужно празднование 9 Мая, если из-за этого ей будет сложнее выехать на дачу. Также она в целом против праздника, считая, что «убили самых смелых, самых лучших, а тихие и слабые – спаслись».

Максим Кац возмущается тем, что в параде участвует военная техника, которая, по его мнению, единственное что может сделать – выстрелить по Америке.

Против Дня Победы высказывался и певец Андрей Макаревич. «Заезжаю в торговый комплекс – там у нас и «Перекресток», и аптека, и все что угодно. Все продавщицы – и девушки, и вполне взрослые женщины – в военных пилотках. Вид, прямо сказать, глуповатый, причем они это чувствуют. Я, понятно, спрашиваю: а почему сразу не в касках и где, собственно, автоматы?» – написал артист.

Ранее президент Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны, подчеркнув, что у России не может быть чувства вины за эту войну.