Путин дал оценку попыткам обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны

Президент Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны, подчеркнув, что у России не может быть чувства вины за эту войну.

«Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» – сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова «Война за память», фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Так Путин прокомментировал обвинения в адрес Советского Союза в подготовке и развязывании Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну.

«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины! Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан – Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать», – заявил Путин.

Ранее президент заявил, что народ должен быть вечно благодарен героям Великой Отечественной войны.

Сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой выразил протест «против манипулирования фактами и перевирания истории политиками России с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений». Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах – Германии и Советском Союзе.

Между тем есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.