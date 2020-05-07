Над Москвой разгонят облака перед воздушным парадом 9 мая

Облака над Москвой традиционно разгонят к 9 мая в целях безопасности полетов авиации и возможности провести качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой. Но прежде всего чистое небо необходимо для пролета группы авиации – это основное условие обеспечения безопасности авиационных перелетов. То есть 9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве», – передает РИА «Новости» слова Данчикова.

По его словам, контракт на разгон облаков в Москве традиционно заключается сразу на несколько мероприятий в течение всего года: 1 мая, День Победы, День России и День города. Сумму контракта в этом году в 451,83 млн рублей могут пересмотреть только в случае, если праздник или мероприятие, требующее безоблачной погоды, отменяется.

Уточняется, что авиапарад 9 мая состоится, но все рекреационные и смотровые площадки в столице будут закрыты для посещения граждан. В целях предупреждения и фиксации нарушений здесь будут установлены видеокамеры.

«Нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности», – подчеркнул начальник Данчиков.

Ранее всемирная организация здравоохранения рекомендовала государствам найти альтернативу массовым празднованиям Дня Победы, чтобы не вызвать новую вспышку коронавируса.

Так, президент России Владимир Путин рассказал, что на 9 мая в России состоится воздушный парад, а в городах День Победы отметят салютами, при этом праздник пройдет в режиме самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не приходить на праздничный салют, чтобы не допустить распространения коронавируса.