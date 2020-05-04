Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался Еврокомиссии на Россию

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который стал инициатором демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Коларж направил ей письмо, в котором назвал решение о демонтаже памятника «вполне легальным», так как памятник – собственность муниципалитета. По мнению главы района Прага-6, Москва продемонстрировала «неадекватную реакцию». Он утверждает, что Россия стала «реагировать угрозами», а также продемонстрировала «ненадлежащее вмешательство во внутренние дела Праги-6, Праги как таковой, а в финале – целой Чешской республики».

Кроме того, Коларж обиделся, что был назван российскими «официальными представителями «гауляйтером», передает РИА «Новости».

По словам главы района, представители России якобы «обращаются посредством социальных сетей и дезинформационных сайтов к чешским гражданам с призывами к физической ликвидации тех, кто имел отношение к отстранению памятника».

Коларж заявил, что Россия обвиняет Запад в переписывании истории и ведет против Евросоюза гибридную войну.

Он попросил фон дер Ляйен «принять решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об очередном приступе шпиономании в Европе – пражские чиновники, ответственные за снос памятника Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану.

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