Посольство в БиГ выразило недоумение из-за запрета на въезд российского гумконвоя

Российское посольство в Боснии и Герцеговине (БиГ) выразило недоумение в связи с запретом на въезд гуманитарного конвоя Минобороны для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«Наблюдаем за реакцией на наше обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов Боснии и Герцеговины в обеспечении беспрепятственного пропуска российской медицинской гуманитарной бригады через границу БиГ в целях оказания помощи Университетской клинической больнице города Мостар и недоумеваем», – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что «иначе нельзя относиться к тому, что вопрос об оказании гуманитарной помощи тому, кому она требуется и кто о ней просит, стал заложником политических противоречий». Дипломаты подчеркнули, что «складывается ситуация, когда политика работает против своих же граждан, против их здоровья и благополучия.

Отмечается, что именно те, кто сейчас громко отказываются от помощи, «еще месяц назад так же громко возмущались тем, что, дескать, российская помощь прибыла только в Республику Сербскую».

«Как видите, помощь может быть оказана и в Федерации БиГ, так как там о ней просили. Помним, что ранее звучали многочисленные заявления местных лидеров о том, что «любая помощь приветствуется». Получается, что все-таки нет?» – указали в посольстве России.

«Инсинуации на тему того, что российские медики прибывают «с иными задачами» отвергаем как безосновательные и злонамеренные, наносящие ущерб дружественным отношениям между нашими странами, в пользу которых, кстати, высказывались и те, от кого мы сейчас слышим эти вымыслы», – подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве также напомнили, что никому и ничего не навязывают. «БиГ – суверенное государство, самостоятельно принимающее решения. Однако чисто по-человечески хотелось бы, чтобы политика все же одумалась и дала медицинским специалистам делать то, что они должны делать в нынешней непростой ситуации – спасать жизни, без какой-либо привязки к энтитетам (частям страны), национальностям и личным предпочтениям», – резюмировали дипломаты.

Напомним, министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. После этого член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии.

При этом сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны России уже работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.