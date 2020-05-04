Посольство в БиГ выразило недоумение из-за запрета на въезд российского гумконвоя

Взгляд
4 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространения эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...

QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США заявили о попытках России и Китая «использовать коронавирус в своих интересах»
              Россия отреагировала на попытку вторжения колумбийских боевиков в ВенесуэлуПесков назвал сроки приятия решения о возможном снятии ограничений из-за коронавирусаТимошенко стала долларовым миллионеромПринц Уильям откладывал свадьбу с Кейт Миддлтон из-за родителей
              Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания эпидемии в РоссииДодон поставил позицию Лукашенко по коронавирусу в пример «разным умникам»Британские СМИ заявили о причастности России к кибератакам ради вакцины от коронавирусаМинобрнауки рассказало о проведении выпускных в вузах
              Умер автор хитов группы «Ласковый май»Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом мореУлицу в Риге предложили переименовать в честь НемцоваУмер митрополит Иона с подтвержденным коронавирусом

              Главная тема


              Американцы потеряли надежду на свое государство

              «сложная игра»


              Трамп назвал «самое страшное наказание» для Китая

              «контрмеры на санкции»


              Германия высказала свое отношение к «Северному потоку – 2»

              «бесстыжий тезис»


              Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме

              Видео

              «гнев народа»


              Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» бомжом за слова о «ноющих» россиянах

              «боевой химик СССР»


              Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

              Главред «Эха Москвы»


              Домогательства Венедиктова открывают «новую эру»

              поле расчищено


              Раскрыта возможная подоплека отставки дочери Назарбаева

              Назревшие перемены


              Андрей Манчук: Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

              протодиакон Андрей Кураев


              Максим Соколов: Бесноватость там так и перла наружу

              Око за око


              Геворг Мирзаян: Как заставить британский суд уважать суверенитет России

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?

              Посольство в БиГ выразило недоумение из-за запрета на въезд российского гумконвоя

              4 мая 2020, 16:28

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Российское посольство в Боснии и Герцеговине (БиГ) выразило недоумение в связи с запретом на въезд гуманитарного конвоя Минобороны для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

              «Наблюдаем за реакцией на наше обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов Боснии и Герцеговины в обеспечении беспрепятственного пропуска российской медицинской гуманитарной бригады через границу БиГ в целях оказания помощи Университетской клинической больнице города Мостар и недоумеваем», – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

              В посольстве отметили, что «иначе нельзя относиться к тому, что вопрос об оказании гуманитарной помощи тому, кому она требуется и кто о ней просит, стал заложником политических противоречий». Дипломаты подчеркнули, что «складывается ситуация, когда политика работает против своих же граждан, против их здоровья и благополучия.

              Отмечается, что именно те, кто сейчас громко отказываются от помощи, «еще месяц назад так же громко возмущались тем, что, дескать, российская помощь прибыла только в Республику Сербскую».

              «Как видите, помощь может быть оказана и в Федерации БиГ, так как там о ней просили. Помним, что ранее звучали многочисленные заявления местных лидеров о том, что «любая помощь приветствуется». Получается, что все-таки нет?» – указали в посольстве России.

              «Инсинуации на тему того, что российские медики прибывают «с иными задачами» отвергаем как безосновательные и злонамеренные, наносящие ущерб дружественным отношениям между нашими странами, в пользу которых, кстати, высказывались и те, от кого мы сейчас слышим эти вымыслы», – подчеркнули российские дипломаты.

              В посольстве также напомнили, что никому и ничего не навязывают. «БиГ – суверенное государство, самостоятельно принимающее решения. Однако чисто по-человечески хотелось бы, чтобы политика все же одумалась и дала медицинским специалистам делать то, что они должны делать в нынешней непростой ситуации – спасать жизни, без какой-либо привязки к энтитетам (частям страны), национальностям и личным предпочтениям», – резюмировали дипломаты.

              Напомним, министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. После этого член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии.

              При этом сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны России уже работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............