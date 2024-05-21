Проект «Мы и они» продолжил показ жизни в России глазами иностранцев

«К сожалению, западные СМИ делают свое дело, многие люди за рубежом по-прежнему считают, что жить в России плохо и небезопасно. Думаю, что нам нужно ценить то, что у нас есть, поверить в себя, избавиться от комплекса «самозванца» и показать всему миру, какой квантовый скачок мы совершили за последние два десятилетия. И это не просто слова, это мнение людей, которые, бросив все, переехали жить в нашу страну», – сказала автор проекта Мария Шахова.

До сих пор иностранцев удивляет уровень сервиса и цифровизации в России, круглосуточные доставки, соотношение цены и качества товаров и транспорта, удобные сервисы для оплаты ЖКХ и многое другое – такого нет нигде в мире.

«Когда я говорю маме, что плачу здесь 100 евро за электричество, газ и воду, еще и делаю это в телефоне в одном приложении, то в ответ слышу: «Шутишь, что ли?» – рассказал итальянец Кристиан Тропеа.

Помимо комфортной жизни, герои проекта «Мы и они» отмечают, что Россия – это одна из немногих стран в мире, где высоко чтят традиционные семейные ценности и количество гендеров не зависит от сомнительных мировых трендов. Многодетная семья Хейер проделала огромный путь из Австралии в Белокуриху – небольшой город на Алтае – ради возможности воспитывать детей в правильной среде и строить бизнес на выгодных условиях.

«Большие семьи Австралии не нужны, и нам очень грустно смотреть на то, какой становится Австралия. Это одна из причин, по которой мы переехали в Россию. Здесь поддерживают большие семьи, помогают, предоставляют различные возможности», – рассказали в семействе.