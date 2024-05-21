  • Новость часаРоссийские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
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    Кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений
    Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент
    Сунак объявил о «дне позора» Британии
    Запад глазами Довлатова. Страны НАТО мечтают «отменить» Россию
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    В Турции связали гибель Раиси с борьбой за власть в Иране
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    Новые автомобили Volga впервые представили на выставке
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    21 мая 2024, 13:04 • Новости дня

    Проект «Мы и они» продолжил показ жизни в России глазами иностранцев

    Команда проекта «Мы и они. На выезде» показывает разные части России глазами иностранцев, за год она проехала более 20 регионов и рассказала, что привлекает европейцев, американцев и австралийцев в стране.

    «К сожалению, западные СМИ делают свое дело, многие люди за рубежом по-прежнему считают, что жить в России плохо и небезопасно. Думаю, что нам нужно ценить то, что у нас есть, поверить в себя, избавиться от комплекса «самозванца» и показать всему миру, какой квантовый скачок мы совершили за последние два десятилетия. И это не просто слова, это мнение людей, которые, бросив все, переехали жить в нашу страну», – сказала автор проекта Мария Шахова.

    До сих пор иностранцев удивляет уровень сервиса и цифровизации в России, круглосуточные доставки, соотношение цены и качества товаров и транспорта, удобные сервисы для оплаты ЖКХ и многое другое – такого нет нигде в мире.

    «Когда я говорю маме, что плачу здесь 100 евро за электричество, газ и воду, еще и делаю это в телефоне в одном приложении, то в ответ слышу: «Шутишь, что ли?» – рассказал итальянец Кристиан Тропеа.

    Помимо комфортной жизни, герои проекта «Мы и они» отмечают, что Россия – это одна из немногих стран в мире, где высоко чтят традиционные семейные ценности и количество гендеров не зависит от сомнительных мировых трендов. Многодетная семья Хейер проделала огромный путь из Австралии в Белокуриху – небольшой город на Алтае – ради возможности воспитывать детей в правильной среде и строить бизнес на выгодных условиях.

    «Большие семьи Австралии не нужны, и нам очень грустно смотреть на то, какой становится Австралия. Это одна из причин, по которой мы переехали в Россию. Здесь поддерживают большие семьи, помогают, предоставляют различные возможности», – рассказали в семействе.

    20 мая 2024, 18:10 • Новости дня
    Расклад на выборах президента США стал зависим от певицы Тейлор Свифт
    Расклад на выборах президента США стал зависим от певицы Тейлор Свифт
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 20% проголосовавших за нынешнего президента США Джо Байдена могут отдать голос за его оппонента от Республиканской партии на новых выборах в ноябре, если его поддержит певица Тейлор Свифт, следует из опроса компании Redfield & Wilton Strategies для издания Newsweek.

    Отмечается, что в таком случае 22% ранее голосовавших за Байдена с более высокой вероятностью проголосуют за кандидата от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что певица Тейлор Свифт не должна оказывать нынешнему президенту США Джо Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает.

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    20 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    В Швейцарии назвали количество стран – участников конференции по Украине

    Участие в конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 60 стран, половина из которых – европейские, подтвердили свое участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

    Как указал Эльчингер, окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что среди стран-участниц – Европейский союз, Совет Европы, Германия, Италия, Испания, Канада, Польша, Молдова, Ирландия, Исландия, Латвия, Люксембург, Финляндия, Чехия, Швеция и Кабо-Верде.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы, Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом, это понимают все иностранные коллеги.

    В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса решил не участвовать в конференции в Швейцарии, где планируется обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского.

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    20 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки провели удар по месту совещания командиров двух штурмовых бригад украинской армии, сообщило Минобороны России.

    ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    20 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    В США спрогнозировали крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта

    Экс-разведчик Риттер предсказал крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта

    В США спрогнозировали крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оборону украинской армии ждет крах в случае открытия нового фронта в Сумской области, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    Расширение Россией фронта на севере, в Сумской области, позволит разрушить структуру обороны ВСУ, поскольку на этом участке у киевского режима нет войск, сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, у Украины уже нет мобилизационного ресурса для пополнения рядов ВСУ, распыление сил приведет эту армию к тотальному коллапсу.

    Ранее Риттер отмечал, что сами жители Украины не готовы «воевать до последнего украинца», поэтому они сдаются.

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    20 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Жена Джорджа Клуни убедила прокуроров МУС принять решение по Нетаньяху
    Жена Джорджа Клуни убедила прокуроров МУС принять решение по Нетаньяху
    @ Jeffrey Mayer/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Ливана Амаль Клуни, супруга известного актера Джорджа Клуни, приняла участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда (МУС) по поводу ордеров на арест лидеров палестинского движения ХАМАС и официальных лиц Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет New York Post, 46-летняя Клуни, опытный ливано-британский юрист, является соучредителем «Фонда Клуни за справедливость» вместе со своим мужем, лауреатом премии «Оскар» Джорджем Клуни.

    По ее словам, четыре месяца назад к ней обратился представитель МУС и попросил помочь ему с оценкой доказательств предполагаемых военных преступлений, после чего она решила присоединиться к группе международных экспертов.

    Клуни добавила, что комиссия после консультаций и изучения документов постановила, что Международный уголовный суд обладает полномочиями по расследованию преступлений, совершенных в ходе войны Израиля против ХАМАС, и может рекомендовать привлечь к ответственности как лидеров палестинского движения ХАМАС, так и официальных лиц Израиля.

    Она, комментируя решение комиссии, отметила, что «разумные основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания совершили военные преступления и преступления против человечности, включая захват заложников, убийства и преступления сексуального насилия».

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    21 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Польша заявила о «заказанных Россией» поджогах

    Туск сообщил об аресте в Польше девяти человек за якобы заказанные Россией диверсии

    Польша заявила о «заказанных Россией» поджогах
    @ Damian Burzykowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Польше арестованы девять человек, которые обвиняются в непосредственном участии в диверсиях «по запросу российских служб», сообщил глава правительства страны Дональд Туск.

    Туск сказал, что речь идет об «избиениях, поджогах и попытках поджога», которые совершали «наемные люди» и «люди из криминального мира» – граждане Украины, Белоруссии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.

    В качестве примера Туск привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где была совершена «попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Туск утверждает, что причастность «российских служб» к «заказу» якобы не вызывает сомнений.

    Также он заявил о «диверсиях в Литве, поджоге склада IКЕА». «Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном поджогов в Польше », – сказал Туск, добавив, что проводится «масштабная операция по устранению данного вида угроз», идут консультации «с соседями и союзниками».

    Напомним, в Польше случилось несколько крупных пожаров: сгорел ТЦ, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был пожар на свалке химических отходов.


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    20 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси

    Tasnim: Пятничный имам Тебриза был жив еще в течение часа после авиакатастрофы в Иране

    Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и даже смог позвонить по телефону, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

    Как говорится в сообщении, Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета. При этом глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд отметил, что все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.

    По последним данным, спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана.

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    20 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны

    IRNA: Крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

    В Иране назвали причину крушения вертолета главы страны
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Иранское государственное информационное агентство IRNA назвало причиной крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси техническую неисправность.

    В материале на сайте IRNA говорится, что Раиси погиб «в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности».

    Ранее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной жесткой посадки вертолета стали погодные условия.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    20 мая 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замминистра обороны и руководитель аппарата министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко освобожден от должности указом президента России Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

    Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.

    В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.

    Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.

    Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.

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    20 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    Медведев назвал «опереточную фигуру», которая сменит Зеленского

    Медведев заявил о возможном покушении на Зеленского, как на Гитлера в 1944-м

    Медведев назвал «опереточную фигуру», которая сменит Зеленского
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недовольные круги на Украине могут захотеть убить Владимира Зеленского по сценарию покушения части немецкой верхушки на Адольфа Гитлера в 1944 году, однако на смену ему придет «опереточная фигура», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев, в части слоев украинского общества возможны волнения по поводу нелегитимности Зеленского после истечения его президентских полномочий. Или, по его словам, может произойти покушение «на злобного клоуна-кокаиниста» по сценарию покушения на Гитлера, которое было проведено графом фон Штауффенбергом в июле 1944 года. «Особенно, если часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой», – отметил он, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что это все равно ничего не изменит ни для России, ни для Украины. «Разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией», – уточнил он.

    Кроме того, зампред Совбеза добавил, что украинцы могут свободно не выполнять изданные в последнее десятилетие нормативные акты, поскольку они неправовые – как в гитлеровской Германии. Он пояснил, что изданные Зеленским и его кликой акты и так не подлежали исполнению, поэтому с точки зрения теории государства «акты бандеровского режима не являются правом», точно так же, как и «законы, принимавшиеся когда-то нацистской Германией».

    «Это тот парадоксальный случай, когда нормативные акты преступного государства не могут считаться правом в его истинном значении, – уточнил он. – Это похоже на издание заведомо противоправного приказа в армии. Можно отказаться от исполнения, но можно и попасть под трибунал или просто получить пулю».

    Ранее Медведев заявил, что Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке».

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая судьба ждет Зеленского после окончания его президентских полномочий.

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    21 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Сунак объявил о «дне позора» Британии

    Премьер Британии Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови

    Сунак объявил о «дне позора» Британии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на фоне скандала с заражением тысяч пациентов вирусом гепатита С и ВИЧ после переливания крови назвал 20 мая «днем позора» для страны.

    Стало известно, что, согласно результатам пятилетнего расследования сэра Брайана Лэнгстаффа, по итогам c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, 3 тыс. из них умерли из-за того, что людям переливали кровь с дефектом гена, нарушающим свертываемость крови и приводящим к гемофилии, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

    Выяснилось, что донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

    Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада, отметив, что день публикации доклада в Британии стал днем позора для британского государства, подчеркнув, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал».

    Также премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и добавил, что вскоре будет объявлен размер материальной компенсации.

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    20 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    На видео попало уничтожение французской ракеты SCALP под Луганском
    На видео попало уничтожение французской ракеты SCALP под Луганском
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские средства ПВО сбили над пригородом Луганска французскую ракету SCALP, кадры уничтожения были опубликованы в соцсетях.

    На видео, опубликованном в Telegram-канале «ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК/ЛНР», видно, как средства ПВО сбивают снаряд, после чего раздается взрыв, передает «Газета.ru».

    Ранее сообщалось, что 20 мая ВСУ ударили по жилым кварталам, расположенным в поселке Юбилейный в пригороде Луганска, в населенном пункте начался пожар, пострадали 12 человек.

    Напомним, Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых почти вышел.

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    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    20 мая 2024, 19:57 • Новости дня
    Сальдо объяснил отключение энергоснабжения в Запорожской области
    Сальдо объяснил отключение энергоснабжения в Запорожской области
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Энергоснабжение Запорожской области было нарушено из-за проведения работ на магистральных электрических сетях в Запорожской области в Геническом, Новотроицком, Нижнесерогозском, Каховском, Великолепетихском, Новокаховском, Верхнерогачикском и Ивановском округах Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    «Обращаю внимание, что отключение не было связано с повреждениями из-за обстрелов со стороны боевиков киевского режима», – написал глава Херсонской области в Telegram.

    Работы на данный момент завершены, потребителей начинают подключать к энергоснабжению.

    Между тем в Минэнерго Запорожской области сообщили, что электричество пропало из-за системного сбоя в сетях, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Мелитополь, Бердянск и Энергодар оказались обесточенными.

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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