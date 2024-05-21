Стало известно о состоянии здоровья Фицо

Больница: Фицо находится в сознании и общается с окружением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в ходе консилиума Фицо сделали контрольную компьютерную томографию брюшной полости, также проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья, передает ТАСС.

Как сообщили в больнице, пациент в сознании и общается со своим окружением.

Ранее в МВД Словакии начали проверять версию того, что совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один.