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Стало известно о состоянии здоровья Фицо
Больница: Фицо находится в сознании и общается с окружением
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, пребывает в сознании и общается с окружением, говорится в сообщении администрации расположенной в городе Банска-Бистрица больницы им. Рузвельта.
Как говорится в сообщении, в ходе консилиума Фицо сделали контрольную компьютерную томографию брюшной полости, также проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья, передает ТАСС.
Как сообщили в больнице, пациент в сознании и общается со своим окружением.
Ранее в МВД Словакии начали проверять версию того, что совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо действовал не один.