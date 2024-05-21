Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
В МИД заявили об отъезде из Латвии 1 тыс. россиян из-за дискриминации
Порядка 1 тыс. россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий, созданных для них латвийскими властями, заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Константин Гузь.
По его словам, латвийские власти «создают невыносимые условия», чтобы россияне самостоятельно покинули страну – на начало этого года речь идет о порядка 1 тыс. человек, передает ТАСС.
Гузь также отметил, что в Литве ведется проверка лиц, получивших литовские паспорта в «порядке исключения».
Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.
Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.