В МИД заявили об отъезде из Латвии 1 тыс. россиян из-за дискриминации

Tекст: Александра Юдина

По его словам, латвийские власти «создают невыносимые условия», чтобы россияне самостоятельно покинули страну – на начало этого года речь идет о порядка 1 тыс. человек, передает ТАСС.

Гузь также отметил, что в Литве ведется проверка лиц, получивших литовские паспорта в «порядке исключения».

Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.