Британские СМИ заявили о причастности России к кибератакам ради вакцины от коронавируса

Британские научные организации, разрабатывающие вакцину от коронавирусной инфекции, столкнулись с кибератаками, которые Лондон связывает с Россией и Ираном, пишут британские СМИ.

Так, Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждает, что доля кибератак, направленных на кражу научных исследований вокруг нового коронавируса, возросла, и назвал эту деятельность «предосудительной».

«За хакерскими атаками стоят такие государства, как Иран и Россию, эксперты также называют Китай в качестве вероятного виновного», – пишет The Guardian.

Об этом же пишет газета Daily Mail, по мнению которой «хакеры, связанные с враждебными государствами», в том числе Россией и Ираном, «нацелены на британские университеты, разрабатывающие вакцины и наборы для тестирования, а также на ученых и врачей, изучающих коронавирус».

В то же время, по данным британских СМИ, ни одна из этих хакерских атак не увенчалась успехом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что результаты испытаний вакцин от коронавируса раньше середины лета не появятся.

Минздрав сообщал, что вакцину от коронавируса в России разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время.

Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявлял, что сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно к концу года. По его словам, это оптимистический прогноз.

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