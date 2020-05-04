Правительство запустило сервис поддержки граждан в условиях коронавируса

Правительство запустило информационный сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, сообщила пресс-служба кабмина.

«Сервис доступен на официальном сайте правительства. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера», – сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в каждом разделе подробно описываются меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, если услугу можно оформить онлайн.

Также в правительстве сообщили, что в будущем при вводе определенных параметров пользователям будут сообщать меры поддержки, на которые он может рассчитывать. Отмечается, что в ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи.

Кроме того, на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством. Также там размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

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