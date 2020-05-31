МИД назвал необоснованной жестокостью нападение на российского журналиста в США

Распыление полицией Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА «Новости» в российском Министерстве иностранных дел расценили как проявление необоснованной жестокости.

«В частности, расцениваем как проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА «Новости» Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что обеспокоены «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джоржда Флойда протестных акций в США».

Использование сотрудниками американской полиции спецсредств – резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей – против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты в министерстве назвали неприемлемым.

«Недопустимо, чтобы сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны персонала правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга. Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех», – подчеркнули в ведомстве.

В МИДе призвали американские компетентные органы расследовать инцидент.

«Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». Тургиев продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ, в ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно применение слезоточивого спрея полицейскими Миннеаполиса против журналистов.

Напомним, апкции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.

Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Газета ВЗГЛЯД писала, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции, а эксперт Андрей Кортунов в комментарии отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.