Сотрудник федеральной службы охраны застрелен в ходе протестов в США

В США застрелили сотрудника федеральной службы охраны, он скончался в ночь на субботу в Окленде (Калифорния) после протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают СМИ.

В результате протестов огнестрельные ранения получили два работника правоохранительных органов, один из них скончался позднее, передает ТАСС со ссылкой на CNN. На протестные акции в Окленде вышли свыше 7,5 тыс. человек.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после публикации в Сети видео, на котором запечатлено задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что тот якобы расплатился фальшивыми купюрами.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. После этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.

Семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В субботу в Атланте протестующие устроили погром в штаб-квартире CNN.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции.