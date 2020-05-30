В ХМАО полицейские провели тайную вечеринку в ресторане

В Сургуте полицейские устроили тайную вечеринку в местном ресторане, чтобы отметить повышение одного из сотрудников правоохранительных органов, сообщили местные СМИ.

«В этом ресторане собрались опера из третьего отдела полиции. Они отмечали повышение одного из сотрудников, выпивали. Изначально их было порядка 10 человек. Но несколько человек успело уехать, когда мы туда зашли. Два полицейских попытались спрятаться в туалете, когда увидели, что их снимают на видео. Мне пришлось звонить в дежурную часть в Ханты-Мансийск, чтобы мой сигнал все-таки был зафиксирован», – рассказал правозащитник Сергей Иванов Ura.ru.

Владелец кафе сообщил, что открыть заведение его попросили полицейские, чтобы провести там вечеринку.

В пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сообщили, что по инциденту ведется служебная проверка, после которой будет решен вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»

«Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и их непосредственные руководители. Кроме того, в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», – добавила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее британские ВМС начали расследование в связи с сообщениями о том, что командир атомной подводной лодки HMS Trenchant устроил вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего карантина. После проверки командира субмарины уволили.