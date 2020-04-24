Британские ВМС начали расследование вечеринки во время карантина

ВМС Великобритании проводят расследование в связи с сообщениями о том, что командир атомной подводной лодки HMS Trenchant устроил вечеринку для подводников-моряков на базе недалеко от Плимута во время действующего карантина, сообщили СМИ.

Как передает телеканал Sky News со ссылкой на военный источник, неизвестно, когда точно произошел инцидент, но, по данным источника, это случилось вскоре после объявления режима самоизоляции. Как видно на попавшем в соцсети видеоролике, экипаж подлодки веселится на вечеринке с барбекю и музыкой на базе «Девонпорт» недалеко от города Плимут.

Как отмечает источник, просто барбекю для подводников, которые долгое время находились в море, вряд ли стало бы причиной расследования. По его данным, такие меры были приняты из-за других «ошибочных решений» командира. Предположительно, он отказался отменять барбекю, несмотря на то, что ему рекомендовали остановить мероприятие.

«Расследование продолжается. Было бы нецелесообразно давать более подробные комментарии», – передает РИА «Новости» слова официального представителя ВМС.

Как отмечает телеканал, инцидент, вероятно, произошел после того, как подлодка, находившаяся в море несколько недель, прибыла в Британию и через несколько должна была вновь отправиться в рейс. Несмотря на то, что моряки находились на подлодке, когда началась пандемия, и у них вряд ли может быть выявлен COVID-19, многие служащие ВМС считают, что такое мероприятие было не очень хорошей идеей. Если будет доказано, что командир лодки ослушался указаний, к нему могут применить административные меры.

Напомним, 16 апреля карантин в Британии продлили на три недели.

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