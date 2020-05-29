На Украине заявили о давлении со стороны демократов из-за Байдена

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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              На Украине заявили о давлении со стороны демократов из-за Байдена

              29 мая 2020, 22:08

              Текст: Елизавета Булкина

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              В сентябре будут представлены новые данные по делу экс-вице-президента США Джо Байдена, свидетельствующее о вмешательстве Вашингтона в работу украинского правительства и о схемах финансирования избирательной компании Хиллари Клинтон, заявил экс-депутат Рады, фигурант «газового дела» Александр Онищенко.

              Онищенко рассказал, что это он через украинского адвоката передал депутату Верховной рады Андрею Деркачу записи бывшего президента Украины Петра Порошенко и Байдена. Он также передал часть записей администрации главы США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

              «Это (записи Деркача – прим. ВЗГЛЯД) пришло от меня. Это записи, которые я хотел представить на пресс-конференции в США. Потом я был арестован. Во время заключения [в ФРГ] я принял решение передать записи депутату Деркачу, чтобы он мог представить их на пресс-конференции... Я передал их ему через моего украинского адвоката», – заявил Онищенко, добавив, что есть «еще больше» записей, и «администрация Трампа использует их дальше в сентябре», к выборам в США.

              В ответ на вопрос, кто мог помешать ему представить свои доказательства в США осенью 2019 года, Онищенко заявил: «Я думаю, что это было из демократического лагеря в Соединенных Штатах».

              «Они [в администрации Трампа – прим. ВЗГЛЯД] также получили много финансовых документов о различных финансовых переводах из Америки и Европы на Украину. Эти деньги были отмыты через частную компанию Порошенко. И, наоборот, деньги возвращались с Украины в Соединенные Штаты, где они использовались для предвыборной кампании [кандидата в президент от демпартии США Хиллари – прим. ВЗГЛЯД] Клинтон. Это проходило через сына Байдена и компанию Burisma. Когда Шокин тогда начал расследование по Burisma, он был заменен. Дело было закрыто при новом прокуроре», – отметил Онищенко.

              «Это был дополнительный бонус (амер. Payback – прим. ВЗГЛЯД) финансовой помощи американцев Украине в то время. Это было очень хорошо слышно (на одной из пленок, обнародованных Деркачем – прим. ВЗГЛЯД), когда Байден пригрозил не платить миллиард долларов, если генеральный прокурор Шокин не будет уволен... У меня уже тогда были все доказательства по этому делу. Я был правой рукой Порошенко в течение двух лет, я знал обо всех его разговорах, знал все, что он делал. Я сам много чего контролировал вместе со спецслужбами», – сказал Онищенко.

              Он также заявил, что демократы США оказали давление на Украину и Германию с целью замять дело Байдена.

              «Отношения между [американскими] демократами и Германией все еще очень сильны. Они не любят Трампа здесь. Его в основном изображают в СМИ как идиота. Демократы по-прежнему очень влиятельны в Германии, США и, конечно же, на Украине. Администрация Трампа не имела никакого влияния там до настоящего времени. Демократы все еще делают это через Фонд Сороса. Американское консульство на Украине напрямую связано с Соросом. Его влияние распространяется на украинское правительство», – отметил Онищенко, говоря о причинах своего ареста в ФРГ осенью прошлого года.

              Экс-депутат добавил, что он также встречался с представителями ФБР в 2017 году, он предложил им ту же сделку – записи против защиты. «Но они не хотели, потому что ФБР было тогда все еще ближе к демократам, чем к администрации Трампа. Карен Гринуэй из ФБР расследовала случаи коррупции между США и Украиной. Но она также была более связана с демократами. Итак, у нас была эта встреча, и я рассказал, что у меня есть. И они обещали помочь, но потом они ничего не сделали. Только когда администрация Трампа узнала об этом, они приняли меры. И теперь, когда меня арестовали (в Германии), прошли месяцы, и приближался день, когда я мог быть экстрадирован в Украину, я решил опубликовать большую часть записей и отправить их в США. А потом все пошло очень быстро, и меня освободили», – рассказал Онищенко.

              «Возможно... в конце ноября, когда я был арестован, [кандидат Демпартии США в президенты США Джо] Байден все еще был в нижней части рейтинга и поэтому не был угрозой для Трампа. Затем в феврале Байден внезапно стал главным конкурентом Трампа. Это снова сделало мой материал интересным для команды Трампа... [Адвокат Трампа Рудольф] Джулиани и его люди снова связались с моими адвокатами. Они уже были на связи ранее, мы изначально все подготовили к пресс-конференции в ноябре. Между моими адвокатами и командой Джулиани были сотни электронных писем. Затем они хотели попасть в тюрьму сюда в феврале с делегацией из американского консульства и прессы. Но потом я попал в больницу. А позднее пришел коронавирус, и все было отменено», – добавил бывший депутат.

              Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

              На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

              Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.

              Госбюро расследований возбудило дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом.

              Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало заявление Шокина в Нацполицию. Также были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.

              Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».


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