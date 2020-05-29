Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода

Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, проживающая в Англии, заочно арестована на два месяца по обвинению в получении взяток на сумму более 79,5 млн рублей, сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

«29 мая в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елизавете Солонченко, обвиняемой по факту получения взятки. В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2018 год Солонченко получила от нижегородских компаний в общий сложности шесть денежных вознаграждений на общую сумму 79 млн 572 тыс. 102 рубля», – передает РИА «Новости» слова Лазарева.

По данным следствия, на данный момент Солонченко проживает на территории Англии, в мае 2020 года она была объявлена в международный розыск.

«Московским районным судом Нижнего Новгорода вынесено постановление об избрании меры пресечения Солонченко в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории России», – пояснил Лазарев.

Ранее правоохранительные органы задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело.