Зампрокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки», – цитирует ТАСС Черединину.

Ранее в Петербурге следователя полиции по особо важным делам задержали у здания регионального главка МВД при получении транша взятки.