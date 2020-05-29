Министерству внутренних дел предложили амнистировать нелегальных мигрантов

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...
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Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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              Министерству внутренних дел предложили амнистировать нелегальных мигрантов

              29 мая 2020, 07:46

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Эксперты предложили МВД России инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов, сообщил источник в правоохранительных органах.

              В министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом «форс-мажорных факторов» из-за коронавируса». Так, эксперты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с «оптимистическим» и «пессимистическим» вариантами развития. Эксперты предложили несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации в России.

              «Эксперты в аналитическом обзоре пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалась беспрецедентно многочисленная армия мигрантов», – сообщил источник РИА «Новости».

              По его словам, в России, по различным оценкам, во время распространения коронавируса оказались от 4-5 млн до 12 млн иностранцев. Из них лишь 2,5 млн – официально зарегистрированные трудовые мигранты.

              «Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию», – сказал источник.

              Авторы исследования полагают также, что в России к уже действующим в условиях коронавируса «беспрецедентно гибким миграционным процедурам» можно добавить и меры социальной поддержки. По информации МВД России, трудовые патенты для работающих в России иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня. Кроме того, более 320 тыс. иностранных граждан обратились в подразделения МВД, чтобы продлить действие виз, патентов и разрешений на работу во время коронавируса.

              «В исследовании экспертами предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов. На таких биржах можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов. В качестве стимуляции там предлагается выдавать полис на оказание медицинских услуг», – сообщил источник.

              Кроме того, предполагается рассмотреть вариант временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты.
              При такой поддержке эксперты считают целесообразным рассмотреть вопросы обеспечения льготами или стимулирующими инструментами для работодателей, которые возьмутся обеспечить работой таких мигрантов.

              «В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в таком случае предлагается предусмотреть меры социальной поддержки. Например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата», – рассказал источник.

              Кроме того эксперты предложили МВД создать цифровой профиль мигранта в специальном приложении, которое иностранцы должны будут установить на свои смартфоны.

              «Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый «рейтинг социального доверия мигранта». Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие», – рассказал источник.

              Он уточнил, что эксперты также предложили для этого разработать специальное приложение, которое мигранты смогут устанавливать на свои мобильные устройства. Его предварительно предлагается назвать «Мигрант». А уже к этому приложению привязывать цифровой профиль иностранного работника.

              «А после открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту», – пояснил он.

              Напомним, глава МИД России Сергей Лавров по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел ШОС заявил, что в рамках ШОС ограничений в области трудовой миграции не вводилось, а российское руководство не просило мигрантов покидать страну из-за коронавируса, приняв ряд мер, которые облегчают выполнение бюрократических процедур – в частности, продление разрешения на работу и получение патента.

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