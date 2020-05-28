Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер

«Возможно, Газпром и наломал дров. Но это не тянет на развал проекта «Силы Сибири». Скорее, проблеме пытаются придать более масштабный характер», - заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Так он прокомментировал информацию СМИ о якобы серьезных просчетах при освоении ресурсной базы для поставок газа в Китай.

«Газпром со всеми своими сложностями – это мощный игрок. Поэтому это может быть большая медийная кампания против Газпрома. Есть игроки, в том числе внутри России, которые заинтересованы в раскручивании такой негативной истории», - говорит старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения. Поэтому Газпром рискует потерять 1,5 трлн рублей и сорвать многомиллиардный контракт на поставку газа в Китай, полагает издание.

«С другой стороны, видимо, здесь действительно есть какие-то технические сложности, потому что слухи об этом ходили и ранее. Но насколько эти проблемы - масштабные - не ясно. Главный вопрос в том, сможет ли Газпром в перспективе разрулить эту ситуацию, или это конец света?», - говорит Митрахович.

По мнению эксперта, у Газпрома имеются возможности для того, чтобы решить возникшие проблемы, ведь деньги у него есть. «В конце концов, Газпром может взять взаймы у российских или азиатских банков. Пока ему можно и в США, и в Европе занимать. Учитывая, что «Сила Сибири» набирает мощности по степенно, то время на это может быть», - говорит эксперт.

Второй вариант решения проблемы – привлечь в трубу независимых поставщиков газа, расширить ресурсную базу. Например, доступ к проекту настойчиво просила Роснефть.

Даже если избежать задержек сроков по выводу «Силы Сибири» на полную мощность все-таки не удастся, то вряд ли это станет катастрофой. По мнению эксперта, с Китаем можно будет договориться: «Пекину на фоне противостояния с США не с руки ссориться с Россией». Хотя, если в контракте прописаны штрафные санкции, то их придется заплатить. Но вряд ли Газпром не осилит это финансово, добавляет собеседник.

«Деньги на исправление проблем, конечно, потребуются, но не думаю, что убыток будет исчисляться в триллионы рублей. Эти триллионы написаны больше для хайпа», - считает Станислав Митрахович.

Что касается несовершенства российских технологий, которые использовали при разработке Чаядинского месторождения, то исключать этого нельзя. «Россия не является лидером в производстве оборудования для нефтегазового сектора. Мы, конечно, лучше, чем, условно, Иран. Но, например, Южно-Киринское месторождение не может работать из-за технологических санкций США. Какой выбор стоит в таких случаях? Либо закрывать проект, либо развивать собственные технологии. Сложности здесь не исключены. Возможно, технологии были несовершенны. Но это не значит, что надо поднять лапки к верху. Значит, надо искать решение, других поставщиков», - говорит Митрахович.

«Возможно, Газпром и наломал дров. Но если речь идет об обязательствах по загрузке трубы и поставок в Китай, то Газпром найдет тот или иной способ их выполнить. Но это не тянет на развал проекта «Силы Сибири». Скорее, проблеме пытаются придать более масштабный характер через медиа», - считает отраслевой эксперт.

Есть ли масштабные проблемы с ресурсной базой для «Силы Сибири», как и почему они возникли, и кто в этом виноват, пусть разбираются соответствующие органы: Минприроды, Минэнерго, Роспотребнадзор, правительство, заключает Митрахович.