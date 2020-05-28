Москва оценила угрозы США «Северному потоку – 2»

В США доминируют политики, использующие энергетический фактор в русле антироссийской и антиевропейской политики, об этом свидетельствуют заявления посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о планах Вашингтона ввести санкции против «Северного потока – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Конечно, вызывает сожаление, что в Вашингтоне доминируют политики, чей стиль – не развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере, а использование энергетического фактора для продолжения антироссийской и, по сути, антиевропейской политики. Потому что речь идет о европейских энергетических проектах», – приводит ее слова ТАСС.

«Подобные далекие от дипломатии заявления говорят о том, что даже в нынешние непростые времена в Вашингтоне продолжают набирать обороты силы, которые намерены диктовать другим странам, какую энергетическую политику им надлежит осуществлять», – добавила дипломат, отметив, что полностью игнорируются и международное право, и рыночные принципы, и экономические интересы партнеров.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно подчеркивала тот факт, что «Северный поток – 2» является чисто экономическим проектом, который повысит энергобезопасность Европы и укрепит ее экономический потенциал.

«Видимо, США решили продолжить курс на снижение в своих интересах конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ. Это смотрится странно и цинично на фоне осуществления значительным числом стран серьезных мер по стабилизации энергетических рынков. Напомню, это отвечает интересам и американских компаний», – подчеркнула представитель ведомства.

Напомним, американский посол в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД Германии заявили, что раскручивать санкционную спираль сейчас несвоевременно.

В Nord Stream 2 AG заявили, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является дискриминацией европейских компаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не меняла планы по «Северному потоку», к любым санкционным упражнениям относится негативно.