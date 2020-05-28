Собянин признался в желании открыть парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о желании открыть в городе парикмахерские и фитнес-центры, однако пока это делать рано, так как сохраняется ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса.

«И фитнес-центры, и парикмахерские, и салоны красоты тоже хочется открыть. Но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около 2 тыс., а то и 3 тыс. вновь заболевших. Несмотря на снижении госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных», – приводит РИА «Новости» слова Собянина в интервью телеканалу «Россия 24».

Мэр предупредил, что пока не надо забегать вперед, так как это может привести к откату.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.

Однако парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения.

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