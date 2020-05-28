Власти Москвы рассказали, когда заработают парикмахерские

Парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют в Москве, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения, заявил в эфире Первого канала глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что в салонах люди контактируют друг с другом длительное время, поэтому возобновлять их работу сейчас пока рано.

«(Если) мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг», – сказал Немерюк, передает РИА «Новости».

По его словам, московские власти продолжают пристально следить за динамикой распространения коронавируса.

В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня – в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

Также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.