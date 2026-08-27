Акулова рассказала о съедающей 30 кг бамбука панде Катюше

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ежедневное меню знаменитой обитательницы столичного зоосада, недавно отметившей третий день рождения, включает 25 кг лиственно-стволового бамбука и пять килограммов ростков, передает ТАСС. Пищу привозят каждую пятницу, предлагая животному на выбор 13-14 различных видов растения.

«Ее рацион на 99% состоит из бамбука, ежедневно панда получает 25 кг лиственно-стволового бамбука – это листья и стебли, – и еще 5 кг бамбуковых ростков», – сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она уточнила, что взрослые особи съедают около 40 кг, поэтому Катюшу уже можно считать взрослой.

Помимо основной пищи, животному дают морковь, батат, яблоки и специальный хлеб, которые используются в качестве поощрения во время ветеринарных тренингов. По словам руководителя зоопарка, панда очень требовательна к качеству еды и самостоятельно выбирает самые сочные ветки, регулярно меняя свои вкусовые предпочтения.

Чтобы стимулировать природную сообразительность, киперы не кладут лакомства в обычную миску. Еду прячут внутри любимых игрушек-головоломок и распределяют по всему вольеру, побуждая Катюшу активно добывать пропитание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свежий бамбук для экзотических животных регулярно доставляют самолетами из Китая.

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