Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?9 комментариев
Акулова рассказала о съедающей 30 кг бамбука панде Катюше
Панда Катюша из Московского зоопарка, которой 24 августа исполнилось три года, получает каждый день 25 кг бамбука и 5 кг бамбуковых ростков, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Ежедневное меню знаменитой обитательницы столичного зоосада, недавно отметившей третий день рождения, включает 25 кг лиственно-стволового бамбука и пять килограммов ростков, передает ТАСС. Пищу привозят каждую пятницу, предлагая животному на выбор 13-14 различных видов растения.
«Ее рацион на 99% состоит из бамбука, ежедневно панда получает 25 кг лиственно-стволового бамбука – это листья и стебли, – и еще 5 кг бамбуковых ростков», – сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она уточнила, что взрослые особи съедают около 40 кг, поэтому Катюшу уже можно считать взрослой.
Помимо основной пищи, животному дают морковь, батат, яблоки и специальный хлеб, которые используются в качестве поощрения во время ветеринарных тренингов. По словам руководителя зоопарка, панда очень требовательна к качеству еды и самостоятельно выбирает самые сочные ветки, регулярно меняя свои вкусовые предпочтения.
Чтобы стимулировать природную сообразительность, киперы не кладут лакомства в обычную миску. Еду прячут внутри любимых игрушек-головоломок и распределяют по всему вольеру, побуждая Катюшу активно добывать пропитание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, свежий бамбук для экзотических животных регулярно доставляют самолетами из Китая.
К началу текущего года молодая панда набрала вес более 80 кг.
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