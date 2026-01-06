После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.4 комментария
Панда Катюша из Московского зоопарка набрала вес более 80 кг
Панда Катюша из Московского зоопарка делает успехи на тренингах и весит уже более 80 килограммов, сообщает столичный зоосад.
Панда Катюша из Московского зоопарка стремительно набирает вес и успешно осваивает новые навыки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе зоосада, молодая панда сейчас весит 81,4 килограмма, и эта цифра, по словам специалистов, будет только расти по мере взросления животного.
На опубликованном в Telegram-канале зоопарка видео видно, что Катюша спокойно реагирует на тренировки: она послушно выполняет задания, позволяет себя осматривать и получает за это любимые лакомства – морковь и бамбук. Сотрудники отмечают, что такие занятия помогают ей привыкнуть к присутствию людей и облегчают уход за животным.
«Наша красавица делает большие успехи на тренингах, и мы не можем не похвастаться ее достижениями. Пришло время поделиться свежим видео с занятия», – говорится в сообщении зоопарка.
Напомним, Катюша появилась на свет в 2023 году – она стала первым детенышем большой панды, рожденным в России. Ее матерью является панда Диндин.
