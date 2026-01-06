Панда Катюша из Московского зоопарка набрала вес более 80 кг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Панда Катюша из Московского зоопарка стремительно набирает вес и успешно осваивает новые навыки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе зоосада, молодая панда сейчас весит 81,4 килограмма, и эта цифра, по словам специалистов, будет только расти по мере взросления животного.

На опубликованном в Telegram-канале зоопарка видео видно, что Катюша спокойно реагирует на тренировки: она послушно выполняет задания, позволяет себя осматривать и получает за это любимые лакомства – морковь и бамбук. Сотрудники отмечают, что такие занятия помогают ей привыкнуть к присутствию людей и облегчают уход за животным.

«Наша красавица делает большие успехи на тренингах, и мы не можем не похвастаться ее достижениями. Пришло время поделиться свежим видео с занятия», – говорится в сообщении зоопарка.

Напомним, Катюша появилась на свет в 2023 году – она стала первым детенышем большой панды, рожденным в России. Ее матерью является панда Диндин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, панде Катюше подарили бамбуковые санки на Новый год. Катюша получила ледяной торт на день рождения. Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта.